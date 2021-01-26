Новоизбранный президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что процедура импичмента его предшественнику Дональду Трампу должна состояться, однако он сомневается в ее успехе.

— Я считаю это (процесс импичмента, — Ред.) должно произойти, — сказал Байден.

Он признал, что импичмент может повлиять на его законодательную повестку дня и кандидатов в кабинет, но добавил, что эффект был бы хуже, если бы этого не произошло.

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По мнению главы Белого дома, сторонники импичмента в Сенате не наберут достаточно голосов для того, чтобы признать 45-го президента виновным в подстрекательстве к восстанию.

Байден подчеркнул, что результат процесса был бы другим, если бы Трамп доработал в должности еще полгода.

В понедельник, 25 января, Палата представителей Конгресса США направили в Сенат резолюцию об импичменте 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Чтобы импичмент объявили в Сенате, кроме всех демократов за него должны проголосовать 17 республиканцев.