В Европейском Союзе утвердили предоставление гуманитарной помощи ряду стран для преодоления последствий пандемии коронавируса и борьбы с последствиями изменения климата. Общий бюджет программы — €1,4 млрд.

Согласно проекту программы, часть денег должна получить и Украина.

— Поскольку глобальные гуманитарные потребности еще больше ухудшаются из-за последствий пандемии коронавируса и изменения климата, Еврокомиссия утвердила свой первоначальный годовой гуманитарный бюджет на 2021 год в размере €1,4 млрд, — сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Из этой суммы €28 млн планируют направить на финансирование таких проектов в Украине, на Западных Балканах и на Кавказе.

Кроме того, деньги отправят в Африку, страны Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки.

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Помощь Украине от ЕС

ЕС планирует помогать Украине в вопросе получения вакцины против коронавируса.

Об этом сообщили европейские лидеры в письме, отправленному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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