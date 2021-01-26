PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Для борьбы с Covid-19 и изменениями климата: Украина получит помощь от ЕС

В Европейском Союзе утвердили предоставление гуманитарной помощи ряду стран для преодоления последствий пандемии коронавируса и борьбы с последствиями изменения климата. Общий бюджет программы — €1,4 млрд.

Україна ЄС

Согласно проекту программы, часть денег должна получить и Украина.

— Поскольку глобальные гуманитарные потребности еще больше ухудшаются из-за последствий пандемии коронавируса и изменения климата, Еврокомиссия утвердила свой первоначальный годовой гуманитарный бюджет на 2021 год в размере €1,4 млрд, — сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Из этой суммы €28 млн планируют направить на финансирование таких проектов в Украине, на Западных Балканах и на Кавказе.

Кроме того, деньги отправят в Африку, страны Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки.

Читайте
Дания передала Украине 50 аппаратов ИВЛ

Помощь Украине от ЕС

ЕС планирует помогать Украине в вопросе получения вакцины против коронавируса.

Об этом сообщили европейские лидеры в письме, отправленному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Подробнее о помощи Украине от ЕС читайте на Фактах ICTV.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка