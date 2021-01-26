Компания Google будет добавлять в картографический сервис Карты Google (Google Maps) места, где можно вакцинироваться от коронавируса. Официальные пункты прививок также будут появляться после запроса в поисковой системе Google.

Сначала функция будет доступна в некоторых штатах США, однако позже появится и в других странах. Генеральный директор компании Сундар Пичаи заявил, что Google также выделит $150 млн на содействие образованности по вакцинации и равномерному распределению.

— Получить вакцины для миллиардов людей будет непросто, но это одна из важнейших проблем, которую мы решим за свою жизнь.

Накануне администрация Google сообщила, что в браузере не будут появляться оповещения во время демонстрации экрана. Обновление станет доступно для пользователей в ближайшее время. Ранее компания приняла решение убрать оповещения в приложении Google Meet.