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Факты / Мир
Марія Степанюк |

Грузия назвала условия въезда для иностранцев с 1 февраля

После возобновления регулярного авиасообщения с 1 февраля все пассажиры, прибывающие в Грузию, должны предоставить результат ПЦР-теста, который был сделан не позднее чем за последние 72 часа.

Тбілісі Грузія

Об этом во время брифинга сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Он отметил, что это правило не касается тех, кто сделал прививку от Covid-19 в два этапа.

— Тем, кто полностью сделал прививку, предъявлять ничего не нужно. Остальным обязательно нужно предоставить ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов, — пояснил Гамкрелидзе.

Сейчас решается вопрос, нужно ли будет делать повторный ПЦР-тест через несколько дней непосредственно в Грузии.

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С 1 февраля Грузия возобновляет регулярные авиаперевозки во всех направлениях. В первую очередь это касается туристов из стран Европейского союза, Израиля и стран Персидского залива.

Грузия приостановила регулярные перевозки в середине марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Сначала выполнялись только спецрейсы, которыми граждан Грузии возвращали домой. Возобновление регулярных рейсов по нескольким направлениям начались в середине лета 2020 года.

Источник: Грузия Online

Фото: Depositphotos

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