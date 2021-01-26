Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан предупредил о риске дальнейшего распространения коронавируса даже после массовой вакцинации.

По его словам, в мире не должны считать критерием успеха уничтожение или искоренение этого вируса.

Кроме того Майкл Райан указал, что проведение вакцинации не сможет прекратить передачу коронавирусной инфекции и не стоит рассчитывать на полное уничтожение вируса в 2021 году, поскольку человечество избавилось только одной болезни на планете — оспы.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям заявил, что нужно стремиться к контролю над коронавирусом.

Вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna решила создать новую вакцину против мутировавших штаммов коронавируса после того, как обнаружила, что имеющийся препарат в шесть раз менее эффективен против нового штамма коронавируса, который появился в Южной Африке.

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Реакция нейтрализующих антител на 501.V2 была в шесть раз ниже. Это вызывает опасения у разработчиков препарата, что иммунитет к новым видам вируса может значительно ослабнуть, особенно у пожилых людей.

Источник: Синьхуа