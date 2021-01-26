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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Moderna запускает испытания нового препарата против мутировавших штаммов Сovid-19

Американская биотехнологическая компания Moderna решила создать новый препарат против мутировавших штаммов коронавируса.

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Она решила запустить испытания новой вакцины после того, как обнаружила, что имеющийся препарат в шесть раз менее эффективен против нового штамма коронавируса, который появился в Южной Африке.

Предварительные лабораторные исследования показали, что вакцина от Moderna против Covid-19 действует против мутации 501.V2, которая появилась в Южной Африке, а также против штамма B. 1.1.7, который был впервые обнаружен в Великобритании.

Однако реакция нейтрализующих антител на 501.V2 была в шесть раз ниже. Это вызывает опасения у разработчиков препарата, что иммунитет к новым видам вируса может значительно ослабнуть, особенно у пожилых людей.

Исполнительный директор Moderna Стефан Бансель отметил, что компания готовится к худшему сценарию, хотя у него нет сомнений в эффективности вакцины в ближайшие месяцы.

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Вакцина против коронавируса

Компания Moderna заявила, что способна выработать и провести поставку в 20 млн доз вакцины от коронавируса в первом квартале 2021 года, и 600 млн доз в течение всего 2021 года.

В течении года европейское производство будет расти с перспективой выполнить заказ ЕС на поставки 80 млн доз вакцины до конца ноября, а также еще возможных дополнительных 80 млн доз до конца декабря.

Источник: Financial Times

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