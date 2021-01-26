Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 26 января 2021

Статистика коронавируса свидетельствует, что болезнь до сих пор не отступает. По состоянию на утро 26 января в Украине зафиксировано 1 197 107 случаев коронавируса.

За последние сутки болезнь подтвердилась еще у 2779 человек: выздоровели же более 12,5 тыс.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.

Средний возраст госпитализированных с Covid-19 пациентов в стране в декабре и январе составил около 60 лет. А чаще всего умирали от последствий, вызванных вирусом, в эти месяцы люди, которым около 70 лет.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в Украине важно воспитать культуру прививки, потому что сегодня, по разным социологическим опросам, менее 50% готовы вакцинироваться.

Украина может получить вакцины против коронавируса в рамках инициативы COVAX от тех производителей, с которыми представители глобального фонда уже заключили соглашения. Это — Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, Novavax, Sanofi.

Коронавирус в мире

Канадские врачи обнаружили препарат, который снижает риск смерти от Covid-19. Врачи считают, что во время осложнения коронавируса у людей возникает воспалительная реакция, вызванная лейкоцитами, которые борются с вирусом. С помощью колхицина воспалительный процесс можно уменьшить.

А вот директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан предупредил о риске дальнейшего распространения коронавируса даже после массовой вакцинации.

В США в штате Миннесота подтвердили первый случай мутировавшего штамма коронавируса, который впервые обнаружили в Бразилии.

На новый штамм Covid-19 вызван вариантом Р.1, заболел местный житель, который недавно путешествовал в Бразилию.

Американская компания Moderna решила создать новый препарат против мутировавших штаммов коронавируса.

Сейчас лидером в вакцинации населения является Израиль, где 3,5 млн человек получили прививки. О том, как проходит вакцинация в других странах, читайте в материале Фактов ICTV.