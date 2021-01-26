Эксперты Всемирной организации здравоохранения опубликовали рекомендации по использованию вакцины против коронавируса от американской компании Moderna.

Представители стратегической консультативной группы ответили на вопросы, кому нужно делать прививку этим веществом, а кому не рекомендуют вакцинироваться, какие дозировки необходимо использовать и эффективно ли вещество против новых штаммов.

Кого можно вакцинировать

Специалисты заявили, что делать прививку вакциной от Moderna можно представителям медперсонала, пенсионерам.

Кроме того, она безопасна для людей, у которых есть сопутствующие заболевания: гипертония, диабет, астма, болезни легких, печени или почек, а также хронические инфекции.

Касательно людей с ослабленным иммунитетом, этот вопрос требует дополнительного исследования. А в ситуации с носителями ВИЧ нужно предварительно консультироваться с врачом.

Могут сделать прививку и люди, которые переболели коронавирусом, а также женщины, кормящие грудью.

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Кому нельзя делать прививку

В ВОЗ не рекомендуют вакцинироваться веществом от Moderna беременным женщинам, детям до 18 лет.

Прививку не стоит делать людям с аллергией на любые компоненты вакцины и пенсионерам со слабым здоровьем.

Как применять вещество

Вакцинация веществом от Moderna предполагает введение двух доз по 100 мкг (0,5 мл), интервал — 28 дней, при необходимости его можно увеличить до 42 дней.

За вакцинированным нужно наблюдать не менее 15 минут после проведения прививки. Тем, у кого появилась аллергия, нельзя делать повторную вакцинацию.

Безопасна ли вакцина

Хотя вещество еще не одобрила ВОЗ, его утвердило Европейское медицинское агентство (EMA). Также оно соответствует критериям организации для рассмотрения SAGE.

В ВОЗ продолжат наблюдение за людьми, которые сделали прививки.

Эффективно ли вещество

Как сообщают в ВОЗ, эффективность вакцины Moderna составляет примерно 92%, начиная с 14 дней после первой дозы.

Работает ли Moderna против новых штаммов

Новые варианты коронавируса не изменяют эффективности вакцины мРНК Moderna, говорится в сообщении экспертов.

Предотвращает ли вакцина заражение

На этот вопрос у специалистов нет однозначного ответы. По их информации, иммунитет сохраняется несколько месяцев, но полная продолжительность пока неизвестна. Этот вопрос пока изучается.

Вакцина против коронавируса

В Moderna заявили об эффективности их вещества против новых штаммов коронавируса.

Подробнее о вакцине против коронавируса от Moderna читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВОЗ