Премьер-министр Италии Джузеппе Конте уходит в отставку

Глава правительства Италии Джузеппе Конте уходит в отставку.

Соответствующее заявление подпишет президент Италии Серджо Маттарелла.

Офис премьер-министра заявил, что Конте сообщит министрам о своем решении утром во вторник, 26 января, прежде чем предложить свою отставку президенту.

Отставка Конте не связана с уходом из политики.

Такое решение Конте обусловлено политическим кризисом, который царит в стране после потери правящей коалицией абсолютного большинства в Сенате.

Джузеппе Конте возглавляет правительство Италии с июня 2018 года.

Операция против мафии в Италии

В рамках расследования уголовных дел, связанных с мафиозным кланом Ндрангета, на днях полиция Италии провела 49 арестов.

Задержания происходили в десяти итальянских городах. Фигурантов обвиняют в наркоторговле, покушениях на убийство, незаконном владении оружием и даже вмешательстве в местные выборы.

Среди задержанных оказался и мэр города Розарно, что в регионе Калабрия.

Источник: Politico