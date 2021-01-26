Один из создателей отравляющего вещества Новичок Леонид Ринк планирует выпустить лекарство, которое можно будет использовать в борьбе с коронавирусом.

Речь идет о противовирусном препарате Иммофон, которые хотят применять при Covid-19, а также при других заболеваниях, например красной волчанке, ревматоидном артрите, псориазе, лейкозе, аллергии.

— Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм (уничтожение организма во время работы иммунной системы, — Ред.), который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от коронавируса, — заявил Леонид Ринк.

По словам разработчика, новое вещество основано на препарате Диуцифон.

Его уже протестировали на около 700 людях пожилого возраста. При этом, как говорит Ринк, не было ни одного тяжелого течения болезни и ни единого летального случая после заражения.

Вакцина против коронавируса

В России разработали вакцину против коронавируса — Спутник V. О ее создании заявили еще в августе 2020 года.

Однако в мире не спешили ее применять. Сейчас вещество используют в РФ, Беларуси, Казахстане, а также одобрили в Венгрии.

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