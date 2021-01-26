Мировые расходы на оборону достигли $1,93 трлн

В течение 2020 года глобальные оборонные расходы достигли $1,93 трлн.

Соответствующую статистику составили эксперты британской компании Jane’s. Незначительное снижение расходов на вооружение и оборону в 2021 году связывают с пандемией коронавируса.

Отмечается, что увеличение мировых расходов на оборону продолжается уже семь лет.

— Рост глобальных расходов замедлится до 2021 года, но сокращений не ожидается, — прогнозируют эксперты.

Кроме 2020 года, на инфографике представлены возможные бюждеты на оборонную сферу в 2030 году, а также для сравнения добавлена статистику за 2010 год.

К 2030 году потенциал Азии впервые за долгое время превысит США.

Причиной, почему Восточная Европа не будет останавливаться в наращивании военного потенциала, остается военная угроза со стороны России.

Источник: Janes