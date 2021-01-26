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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

В США обнаружили первый случай бразильского штамма коронавируса

В США в штате Миннесота подтвердили первый случай мутировавшего штамма коронавируса, который впервые обнаружили в Бразилии.

Коронавірус світ

Новым штаммом Covid-19, вызванным вариантом Р.1, заразился местный житель, который недавно путешествовал в Бразилию.

Ученые отметили, что новый мутировавший штамм P.1 является очень заразным и поспособствовал резкому росту количества случаев коронавируса в бразильском городе Манаус.

Сейчас житель Миннесоты находится на изоляции.

Наибольшую тревогу в мире вызывают три мутировавших штамма коронавируса, два из которых впервые обнаружены в Великобритании и в Южной Африке, а третий — в Бразилии.

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Вакцина против коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna решила создать новую вакцину против мутировавших штаммов коронавируса, после того как обнаружили, что имеющийся препарат в шесть раз менее эффективен против нового штамма коронавируса, который появился в Южной Африке.

Moderna разрабатывать новый препарат, поскольку там опасаются, что иммунитет к новым видам вируса может значительно ослабеть, особенно у пожилых людей.

Источник: The Washington Post

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