В Турции разработали спрей, убивающий Covid-19 за минуту

В Турции ученые разработали спрей, который уничтожает коронавирус за одну минуту.

Специалисты провели исследования, в ходе которых выяснили, что раствор под названием Genoxyn предотвращает размножение бактерий и вирусов, в частности Covid-19.

Вещество уничтожает инфекции не повреждая тканей слизистой рта и носа. К тому же, спрей оказывает лечебное действие на эти зоны.

Разработчики начали проводить исследования до начала пандемии Covid-19. Ученые хотели создать спрей, который сможет защищать людей от болезней. По этой причине вещество уничтожает также бактерии и грибки, помимо вирусов.

Разработчик Новичка выпустит лекарство от Covid-19

Один из создателей отравляющего вещества Новичок планирует выпустить лекарство от коронавируса. Противовирусный препарат Иммофон хотят применять также при других заболеваниях.

Вещество протестировали на около 700 людях пожилого возраста. За это время не было ни одного случая тяжелого течения заболевания или смерти после заражения.

Источник: Daily Sabah