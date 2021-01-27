AstraZeneca отстала от графика производства вакцины на два месяца

Срыв поставок вакцины против коронавируса компании AstraZeneca в страны Европейского Союза произошел из-за отставания от графика производства на два месяца.

Об этом заявил глава компании Паскаль Сорио, добавив, что проблему должны решить в течение февраля.

— С производством основного компонента препарата возникли сложности. Мы отстаем от графика на два месяца, но сейчас уже работаем над решением этой проблемы, — сказал он.

По его словам, первый этап производства вакцины осуществляется на двух заводах в Бельгии и Нидерландах.

Сорио добавил, что до конца февраля AstraZeneca намерена отправить в Европу 17 млн ​​доз.

В то же время аналогичного технического сбоя не произошло при поставке вакцины в Великобританию, ведь контракт с Лондоном заключили на три месяца раньше.

12 января Европейское агентство по лекарственным средствам получило заявку на регистрацию вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Европейская комиссия настаивает, чтобы компания AstraZeneca придерживалась контрактных обязательств и провела поставку оговоренного количества доз вакцины от коронавируса даже до момента ее условной рыночной авторизации в ЕС.

Источник: La Repubblica