Министерство иностранных дел Российской Федерации вручило ноту протеста представителю посольства США в РФ. Причина — распространение ложной информации о России американскими социальными сетями.
В МИД отмечают, что американские интернет-компании распространяют фейки на благо интересов определенных лиц и организаций. В заявлении говорится, что значительную роль в этом играет Посольство США в Москве.
Российская сторона подчеркнула, что даст ответ и будет привлекать к решению проблемы ООН, ОБСЕ и Совет Европы.
Накануне в Парламентской ассамблее Совета Европы предложили отменить санкции в отношении России. Об этом говорится в проекте решения ПАСЕ, причина — необходимость диалога Европы с Россией.
Источник: МИД Российской Федерации