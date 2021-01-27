PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Росія
Людмила Богданова |

Из-за фейков о России: МИД РФ вручило ноту протеста США

Министерство иностранных дел Российской Федерации вручило ноту протеста представителю посольства США в РФ. Причина — распространение ложной информации о России американскими социальными сетями.

мзс росії

В МИД отмечают, что американские интернет-компании распространяют фейки на благо интересов определенных лиц и организаций. В заявлении говорится, что значительную роль в этом играет Посольство США в Москве.

Российская сторона подчеркнула, что даст ответ и будет привлекать к решению проблемы ООН, ОБСЕ и Совет Европы.

Читайте
В Москве силовики устроили обыски у Навального и его сторонников, выламывая двери

Накануне в Парламентской ассамблее Совета Европы предложили отменить санкции в отношении России. Об этом говорится в проекте решения ПАСЕ, причина — необходимость диалога Европы с Россией.

Источник: МИД Российской Федерации

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка