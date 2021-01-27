Министерство иностранных дел Российской Федерации вручило ноту протеста представителю посольства США в РФ. Причина — распространение ложной информации о России американскими социальными сетями.

В МИД отмечают, что американские интернет-компании распространяют фейки на благо интересов определенных лиц и организаций. В заявлении говорится, что значительную роль в этом играет Посольство США в Москве.

Российская сторона подчеркнула, что даст ответ и будет привлекать к решению проблемы ООН, ОБСЕ и Совет Европы.

Накануне в Парламентской ассамблее Совета Европы предложили отменить санкции в отношении России. Об этом говорится в проекте решения ПАСЕ, причина — необходимость диалога Европы с Россией.

Источник: МИД Российской Федерации