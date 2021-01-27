PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Софія Телішевська |

Почти 100 млн инфицированных: статистика коронавируса в мире на 27 января

По состоянию на 27 января в мире зафиксировали 9 986 4391 случай коронавируса, за сутки — 468 808.

коронавірус, карантин

От осложнений, которые вызвал Covid-19 в мире умерли 2 149 700 пациентов. Только за последние сутки зафиксировали 12 856 летальных случаев.

Страны с наибольшим количеством больных:

  • США — 25 050 308 (+133 409);
  • Индия — 10 689 527 (+12 689);
  • Бразилия — 8 871 393 (+26 816);
  • Россия — 3 774 672 (+17 741);
  • Великобритания — 3 689 750 (+20 088).

Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:

  • США — 417 889 (+1 885);
  • Бразилия — 217 664 (+627);
  • Индия — 153 724 (+137);
  • Великобритания — 100 161 (+1 631);
  • Италия — 86442 (+541).

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро среды, 27 января, в Украине обнаружили 1 200 883 случая коронавируса.

За последние сутки опасная болезнь подтвердилась еще у 3 776 человек, из которых госпитализировали — 2 430.

Выздоровели же за вчера более 14,2 тыс. пациентов, летальных случаев — 145.

За прошедшие сутки было совершено более 47,1 тыс. тестирований.

Источник: ВОЗ

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка