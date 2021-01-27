По состоянию на 27 января в мире зафиксировали 9 986 4391 случай коронавируса, за сутки — 468 808.

От осложнений, которые вызвал Covid-19 в мире умерли 2 149 700 пациентов. Только за последние сутки зафиксировали 12 856 летальных случаев.

Страны с наибольшим количеством больных:

США — 25 050 308 (+133 409);

Индия — 10 689 527 (+12 689);

Бразилия — 8 871 393 (+26 816);

Россия — 3 774 672 (+17 741);

Великобритания — 3 689 750 (+20 088).

Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:

США — 417 889 (+1 885);

Бразилия — 217 664 (+627);

Индия — 153 724 (+137);

Великобритания — 100 161 (+1 631);

Италия — 86442 (+541).

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро среды, 27 января, в Украине обнаружили 1 200 883 случая коронавируса.

За последние сутки опасная болезнь подтвердилась еще у 3 776 человек, из которых госпитализировали — 2 430.

Выздоровели же за вчера более 14,2 тыс. пациентов, летальных случаев — 145.

За прошедшие сутки было совершено более 47,1 тыс. тестирований.

Источник: ВОЗ