По состоянию на 27 января в мире зафиксировали 9 986 4391 случай коронавируса, за сутки — 468 808.
От осложнений, которые вызвал Covid-19 в мире умерли 2 149 700 пациентов. Только за последние сутки зафиксировали 12 856 летальных случаев.
Страны с наибольшим количеством больных:
- США — 25 050 308 (+133 409);
- Индия — 10 689 527 (+12 689);
- Бразилия — 8 871 393 (+26 816);
- Россия — 3 774 672 (+17 741);
- Великобритания — 3 689 750 (+20 088).
Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:
- США — 417 889 (+1 885);
- Бразилия — 217 664 (+627);
- Индия — 153 724 (+137);
- Великобритания — 100 161 (+1 631);
- Италия — 86442 (+541).
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро среды, 27 января, в Украине обнаружили 1 200 883 случая коронавируса.
За последние сутки опасная болезнь подтвердилась еще у 3 776 человек, из которых госпитализировали — 2 430.
Выздоровели же за вчера более 14,2 тыс. пациентов, летальных случаев — 145.
За прошедшие сутки было совершено более 47,1 тыс. тестирований.
Источник: ВОЗ