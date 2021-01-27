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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Не выдержал стресса: в США врач захватил пациентов в заложники, есть первые погибшие

В американском городе Остин, штат Техас, мужчина в течение шести часов удерживал пятерых заложников. Двое из них погибли.

Не выдержал стресса: в США врач захватил пациентов в заложники, есть первые погибшие

Ужасный инцидент произошел в детском отделении центральной больницы Остина.

По данным местных СМИ, заложников захватил врач той же клиники. Также отмечается, что среди заложников был и его коллега, детский врач-педиатр.

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Переговоры с мужчиной полицейская проводила с помощью мегафона. По неофициальной информации, при попытке договориться об освобождении нападающий убил двух заложников.

— Мы знаем, что в вашей жизни многое происходит. Мы знаем, что вы всю жизнь помогаете детям, — говорила полицейская.

Не выдержал стресса: в США врач захватил пациентов в заложники, есть первые погибшие

Позже очевидцы видели, как из больницы выбежали три человека, которых, вероятно, выпустили из кабинета.

— Когда из здания вышла женщина, ее со слезами встретил ребенок. Позади женщины шли парень и девушка, вероятно, это влюбленные. Все трое заложников были целыми и не получили ранений, — сообщают журналисты.

На месте инцидента продолжает работать полиция и силы спецназа. Дело будут расследовать по факту убийства, версия теракта исключается.

Не выдержал стресса: в США врач захватил пациентов в заложники, есть первые погибшие

“Рождественская” стрельба в Нью-Йорке

В Нью-Йорке накануне Рождества произошла стрельба в кафедральном соборе Святого Иоанна Богослова.

Террорист выбежал на лестницу и открыл огонь из пистолетов в обеих руках, не дожидаясь завершения выступления хора под стенами храма.

Периодически он останавливался и кричал “Убей меня”. Мужчину обезвредил полицейский: позже он скончался в больнице.

В привязанному к одежде портфеле террориста нашли огнестрельное оружие, ножи, банка с бензином, спички, веревки и старую Библию.

Фото: Melanie Barden

Источник: New York Post

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