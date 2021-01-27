По состоянию на 27 января в мире на коронавирус заболели уже 99 363 697 человек. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 410 152 инфицированных.

Статистика по смертности также неутешительна — умерли от осложнений еще 10 413 больных, а с начала пандемии — 2 135 959.

Мировым лидером по количеству подтвержденных случаев инфицирования остаются США. Также Америка первая по количеству летальных исходов от Covid-19.

В Нидерландах четвертые сутки продолжаются беспорядки, которые организовали противники коронавирусных ограничений. В ночь на 27 января в Амстердаме прогремело несколько взрывов, а также продолжаются столкновения митингующих с полицией.

В США начали действовать новые требования для въезда иностранцев во время пандемии. Главным в списке новых правил остается отрицательный тест на Covid-19, разрешение от семейного врача на путешествие тем, кто уже болел коронавирусом, а также мини-карантин и повторный тест на Covid-19.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что в его стране удалось полностью победить Covid-19 и сейчас Таджикистан “живет без коронавируса”.

В Великобритании планируют ввести обязательный карантин для граждан, прибывающих из 30 стран с повышенным уровнем заболеваемости коронавирусом.

Коронавирус и карантин в Украине

За прошедшие сутки в Украине госпитализировали 2 430 человек из-за коронавируса, а к статистике инфицированных добавилось еще 3 776 случаев заболевания Covid-19.

В Международном аэропорту Борисполь пассажиры могут непосредственно перед вылетом пройти экспресс-тестирование на коронавирус. После теста пассажиры получат сертификат с результатом не только на украинском, но и на английском языках.

Украина получила от международного фонда UNICEF 1,2 млн ПЦР-тестов для диагностики коронавируса.

Вакцина от коронавируса

Эксперты ВОЗ выпустили рекомендации по использованию вакцины от американской компании Moderna. Они отмечают, что РНК-вакцины, к которым относится Moderna, являются новым типом препаратов, поэтому их влияние на аллергиков пока досконально не изучено.

В Германии прививки сделали около 2% от всего населения страны. Эти люди получили первую дозу вакцины против вируса.

В Украине утвердили документы, которые дадут возможность закупать вакцины против коронавируса без лишних законодательных барьеров.