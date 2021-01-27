Проведение Олимпиады зависит от массовости вакцинации — Билл Гейтс

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что проведение Олимпийских игр в Токио этим летом зависит от прогресса вакцинации против нового коронавируса.

Он отметил важность наблюдения за процессом массового распространения доступных вакцин в течение нескольких месяцев. В случае успешности вакцинации проведение соревнований станет возможным.

— Будет обидно, если все пойдет плохо. Мы делаем все возможное, чтобы эти вакцины одобрили и начали использовать во всем мире.

Основатель Microsoft и его жена Мелинда руководят благотворительным фондом Bill & Melinda Gates, который выделил $175 млрд на развитие исследований, разработку вакцин от коронавируса и в поддержку тех слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.

Олимпийские игры в Токио должны состоятся летом 2021 года.

Организаторы спортивных соревнований рассказали, что они готовятся к проведению мероприятия и делают все возможное, чтобы оно прошло с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.

Джерело: Kyodo news