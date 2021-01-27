Коронавирус в мире обнаружили уже более у 100 млн человек. На это отреагировал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и призвал победить пандемию, проявив солидарность.

Об этом генсек ООН написал в своем Twitter.

— Мир достиг предела, который вызывает глубокую печаль — 100 млн случаев заражения Covid-19. Мы можем опередить пандемию только одним способом — проявив солидарность. Пришло время убедиться, что ни одна страна и никто не остался позади, — написал Гутерриш.

Генеральный секретарь подчеркнул, что вирус продолжает распространяться по всей планете и во всех странах.

От осложнений, которые вызвал Covid-19, в мире умерли 2 135 959 пациентов. Только за последние сутки зафиксировали 10 413 летальных случаев.

Лидерами по количество больных остаются США, Индия и Бразилия. Более подробную статистику распространения коронавируса, читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: ООН