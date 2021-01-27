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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Штурм Капитолия: обвинения получили по меньшей мере 150 человек

В США по меньшей мере 150 человек получили обвинения из-за штурма Капитолия 6 января.

Сенат, Капітолій

Это произошло после того, как Палата представителей США передала в Сенат статью об импичменте бывшему президенту Дональду Трампу за подстрекательство к восстанию.

Теперь Трамп предстанет перед судом в той же палате Сената, в которой мятежники — с целью помешать подтверждению Конгрессом победы президента Джо Байдена на выборах.

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— Следователи использовали 500 повесток и ордеров на обыск для сбора информации в рамках масштабного расследования, — заявил главный прокурор США в Вашингтоне Майкл Шервин.

Причастны к захвату Конгресса получили обвинения в незаконном проникновении в дом с ограниченным доступом и хулиганстве. Также некоторым предъявили обвинения в краже государственной собственности, заговоре и нападении на правоохранителей.

Протесты в США

6 января 2021 года, в день утверждения Конгрессом США победы новоизбранного президента Джо Байдена, прошли протесты сторонников его оппонента, действующего главы страны Дональда Трампа.

Они закончились штурмом Капитолия и кровопролитием.

Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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