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Факты / Мир
Людмила Богданова |

США планируют закупить еще 200 млн доз вакцины от коронавируса

Соединенные Штаты Америки договорятся о поставках дополнительных 200 млн доз вакцины от коронавируса. Препарат планируют закупать у отечественных производителей — фармацевтических компаний Pfizer и Moderna.

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Об этом сообщил президент Джозеф Байден. Он отметил, что страна планирует получить вещество уже летом в рамках мер, направленных на ускорение и увеличение поставок.

Байден добавил, что дополнительных запасов вакцины будет достаточно для вакцинации 300 млн американцев к концу лета — началу осени.

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Сколько больных коронавирусом в США

По состоянию на 26 января в США зарегистрировано более 24, 9 млн случаев коронавируса. За весь период пандемии умерло 416 004 человек

Страна долгое время является лидером по количеству заражений и смертей от Covid-19 в мире. Подробнее о коронавирусе в США и мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: CNN

Фото: Pixabay

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