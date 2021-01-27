Соединенные Штаты Америки договорятся о поставках дополнительных 200 млн доз вакцины от коронавируса. Препарат планируют закупать у отечественных производителей — фармацевтических компаний Pfizer и Moderna.

Об этом сообщил президент Джозеф Байден. Он отметил, что страна планирует получить вещество уже летом в рамках мер, направленных на ускорение и увеличение поставок.

Байден добавил, что дополнительных запасов вакцины будет достаточно для вакцинации 300 млн американцев к концу лета — началу осени.

Сколько больных коронавирусом в США

По состоянию на 26 января в США зарегистрировано более 24, 9 млн случаев коронавируса. За весь период пандемии умерло 416 004 человек

Страна долгое время является лидером по количеству заражений и смертей от Covid-19 в мире. Подробнее о коронавирусе в США и мире читайте на Фактах ICTV.