У Путина проблемы со здоровьем, в РФ начался трансфер власти — разведка

Служба внешней разведки Украины заявила, что основным источником опасности для Украины на ближайшие годы будет оставаться Российская Федерация.

Основными целями РФ является недопущение европейского и евроатлантического движения нашего государства и содержание его в орбите исключительно российского влияния. Об этом говорится в Белой книге 2021 Службы внешней разведки.

Также отмечается, что у президента России Владимира Путина все очевиднее проявляются его проблемы со здоровьем и ему сложно физически исполнять публичные функции главы государства.

— На фоне все более очевидных проблем со здоровьем В. Путина, заметной сложности для него физически выполнять публичные функции главы государства в России де-факто начался период трансфера власти.

Разведка отмечает, что независимо от того, кто будет править в России в ближайшие годы, там сохранится базовый сценарий модели “путинизма”.

В РФ могут со временем отказаться от активного присутствия в дальнем зарубежье (например, в Сирии, Ливии, Венесуэле или ЦАР). Но Россия не откажется от контроля за государствами, которые когда-то входили в состав СССР.

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Ключевой угрозой со стороны РФ является реализация системной дестабилизации внутренней ситуации в Украине, то есть реванш пророссийских сил.

— Москва сделала ставку на реализацию в Украине сценария “управляемого хаоса, который расчищает путь реваншу”. Основные предпосылки реализации: внутренний раздор, слабость государственных институтов и потеря поддержки со стороны Запада.

В рамках практической реализации данного сценария Россия активно действует сразу по нескольким направлениям: размывание институтов украинской государственности; ослабление международной поддержки нашего государства; манипулирования фактором временно оккупированных территорий; создание угрожающего военного фона; экономическое, в частности энергетическое, давление.

Источник: Белая книга Службы внешней разведки Украины