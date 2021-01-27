В Словакии мужчина умер после прививки от коронавируса

В Словакии после прививки от коронавируса умер мужчина. Для вакцинации было использовано препарат, изготовленный компаниями Pfizer-BioNTech.

О первом летальном случае, связанным с Covid-прививкой, заявила представительница Государственного института по контролю лекарств (ГИКЛ) Магдалена Юркемикова.

По ее словам, все случаи нежелательных реакций на вакцину от Covid-19 нужно рассматривать индивидуально.

— Пациенту было 79 лет, и стоит отметить, что у него было сразу несколько хронических заболеваний. Проведенное вскрытие доказал, что именно они стали причиной смерти, а не исключительно вакцина.

Отмечается, что вскоре после вакцинации мужчина почувствовал слабость в теле и повышение температуры. Также у него болело место укола.

Вероятные последствия вакцинации

В начале января в американском штате Флорида от Covid-прививки умер врач, который более 15 лет работал акушером в местной больнице.

Никаких хронических или серьезных болезней у него не было. Вскоре после вакцинации анализы крови врача вызвали беспокойство, после чего его госпитализировали в реанимацию.

На его теле начали появляться маленькие красные пятна. Через несколько дней врач-акушер перенес инсульт и скончался в больнице.