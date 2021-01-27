Венгрия предложила Украине $60 млн для строительства дорог на Закарпатье

Венгрия готова предоставить Украине кредит в размере $60,5 млн для строительства дорог на Закарпатье и открыть еще один пограничный пункт на границе с Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время брифинга.

По его словам, Венгрия подготовила и разработала проект модернизации моста через реку Тиса.

— Мы хотели бы открыть новый пограничный пункт между Большим Ходасом и Большой Паладдю. Мы готовы предоставить кредит на €50 млн на строительство дорог на Закарпатье, — заявил Сийярто.

Также он добавил, что Венгрия до этому предоставила Украине гранты на почти $54 млн для 34 тыс. проектов.

Украина-Венгрия

На адрес посольства Венгрии в Украине пришло письмо с угрозами. В нем говорится о запланированном визите министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Отправители назвали себя патриотами Украины и пообещали, что прибегнут к жестким действиям и кровопролитию в случае приезда дипломата. Неизвестные указали, что устали от того, что соседнее государство отбирает украинские земли.