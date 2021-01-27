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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Вакцинация против коронавируса: в Германии прививки сделали 2% населения страны

По состоянию на 27 января в мире активно продолжается процесс вакцинации против коронавируса, в частности в Германии прививки получили уже более 1,6 млн граждан.

вакцинація

По данным немецких СМИ, это примерно 2% от всего населения страны.

Эти люди получили первую дозу вакцины против вируса.

Поскольку вакцина двухкомпонентная, участников вакцинации ждет второй этап иммунизации.

Вакцинация против коронавируса

Германия одна из первых среди стран ЕС начала проводить вакцинацию против коронавируса.

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Канцлер Ангела Меркель заявляла, что государство может поделиться вакциной с другими странами, когда будут налажены поставки вещества в достаточном количестве.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в мире читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: NTV, DW

Фото: Dreamstime

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