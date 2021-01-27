Президент Молдовы Майя Санду предложила бывшему министру финансов Наталье Гаврилицэ возглавить правительство.
– Она профессионал, заслуживающий доверия, – охарактеризовала потенциального премьера Санду.
Согласно действующему законодательству, у кандидата в премьер-министры Молдовы есть 15 суток, чтобы подать на утверждение парламента состав и программу работы правительства.
Санду поручила, чтобы основой программы Гаврилицэ стала борьба с коррупцией и экономическое развитие.
Майя Санду посетила Украину
В январе новоизбранный президент Молдовы Майя Санду посетила Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Молдовы о создании Президентского совета для решения общих задач Украины и Молдовы.
Страны планируют усилить сотрудничество в экономической сфере, совместно бороться с контрабандой на границе, а также вести переговоры с ЕС о поставках вакцины против коронавируса.
Источник: NewsMaker