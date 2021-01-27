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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

Она профессионал: Санду определилась с премьер-министром

Президент Молдовы Майя Санду предложила бывшему министру финансов Наталье Гаврилицэ возглавить правительство.

майя санду

– Она профессионал, заслуживающий доверия, – охарактеризовала потенциального премьера Санду.

Согласно действующему законодательству, у кандидата в премьер-министры Молдовы есть 15 суток, чтобы подать на утверждение парламента состав и программу работы правительства.

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Санду поручила, чтобы основой программы Гаврилицэ стала борьба с коррупцией и экономическое развитие.

Майя Санду посетила Украину

В январе новоизбранный президент Молдовы Майя Санду посетила Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Молдовы о создании Президентского совета для решения общих задач Украины и Молдовы.

Страны планируют усилить сотрудничество в экономической сфере, совместно бороться с контрабандой на границе, а также вести переговоры с ЕС о поставках вакцины против коронавируса.

Источник: NewsMaker

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