Президент Молдовы Майя Санду предложила бывшему министру финансов Наталье Гаврилицэ возглавить правительство.

– Она профессионал, заслуживающий доверия, – охарактеризовала потенциального премьера Санду.

Согласно действующему законодательству, у кандидата в премьер-министры Молдовы есть 15 суток, чтобы подать на утверждение парламента состав и программу работы правительства.

Санду поручила, чтобы основой программы Гаврилицэ стала борьба с коррупцией и экономическое развитие.

Майя Санду посетила Украину

В январе новоизбранный президент Молдовы Майя Санду посетила Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Молдовы о создании Президентского совета для решения общих задач Украины и Молдовы.

Страны планируют усилить сотрудничество в экономической сфере, совместно бороться с контрабандой на границе, а также вести переговоры с ЕС о поставках вакцины против коронавируса.

Источник: NewsMaker