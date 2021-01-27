Китаец Чжан Хай, потерявший отца и близких из-за коронавируса, требует встречи с экспертами ВОЗ.
Также мужчина занялся организацией десятков пострадавших от Covid-19, чтобы требовать отчетность у чиновников.
Пострадавшие семьи настроены на встречу с миссией ВОЗ, поскольку правительство Китая отказывается слышать их позицию.
— Это было преступное деяние, и я не хочу, чтобы ВОЗ скрыла эти преступления. Я надеюсь, что эксперты ВОЗ не станут инструментом для распространения лжи, — рассказал журналистам Чжан Хай.
Мужчина потерял своего отца еще в феврале 2020 — за несколько недель до того, как ВОЗ объявила коронавирусную пандемию.
Согласится ли миссия ВОЗ на сотрудничество с семьями пострадавших или хотя бы на одну встречу с ними, пока неизвестно.
Расследование ВОЗ в Ухане
Группа экспертов ВОЗ прибыла в Ухань 14 января, чтобы проведение расследования, связанного с природой возникновения опасного вируса Covid-19.
Сразу по прибытии весь состав миссии отправили на двухнедельный карантин. После этого начнется исследование, о результатах которого будет сообщено позже.
Отметим: Китай почти год отказывался от возможности провести расследование и впустить представителей ВОЗ на территорию страны.
Источник: South China Morning Post