Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Международный день памяти жертв Холокоста призвала бороться против антисемитизма.

По ее словам, расовая дискриминация активно распространяется через конспирологию и дезинформацию в соцсетях.

— Я обеспокоена тем, что снова вижу проявления ненависти к евреям в Европе и за ее пределами. Пандемия способствовала возникновению конспирологических теорий и дезинформации, которые часто распространяют антисемитские нарративы. Мы становимся свидетелями тревожных тенденций с искривлением и отрицанием Холокоста, — отметила фон дер Ляйен.

Она отметила, что с распространением конспирологических мифов в социальных сетях, нужно учить молодое поколение противодействовать антисемитизму.

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Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что факты имеют важное значение, поэтому нужно найти новые способы, чтобы сохранить память об этих событиях.

— Распространение дезинформации требует от представителей власти, социальных платформ и их пользователей совместных усилий для предотвращения искажений исторических фактов — как онлайн, так и в реальной жизни.

Фон дер Ляйен добавила, что вскоре Еврокомиссия представит стратегию поддержки евреев в Европе и борьбы против антисемитизма.

Каждый год 27 января отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Таким образом люди чтят память миллионов евреев, ставших жертвами нацистской Германии во время Второй мировой войны.

В этот же день в 1945 году освободили узников крупнейшего концлагеря смерти Освенцим. По разным оценкам, в нем погибли от 1,5 до 4 млн человек.