Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Международный день памяти жертв Холокоста призвала бороться против антисемитизма.
По ее словам, расовая дискриминация активно распространяется через конспирологию и дезинформацию в соцсетях.
— Я обеспокоена тем, что снова вижу проявления ненависти к евреям в Европе и за ее пределами. Пандемия способствовала возникновению конспирологических теорий и дезинформации, которые часто распространяют антисемитские нарративы. Мы становимся свидетелями тревожных тенденций с искривлением и отрицанием Холокоста, — отметила фон дер Ляйен.
Она отметила, что с распространением конспирологических мифов в социальных сетях, нужно учить молодое поколение противодействовать антисемитизму.
Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что факты имеют важное значение, поэтому нужно найти новые способы, чтобы сохранить память об этих событиях.
— Распространение дезинформации требует от представителей власти, социальных платформ и их пользователей совместных усилий для предотвращения искажений исторических фактов — как онлайн, так и в реальной жизни.
Фон дер Ляйен добавила, что вскоре Еврокомиссия представит стратегию поддержки евреев в Европе и борьбы против антисемитизма.
Каждый год 27 января отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Таким образом люди чтят память миллионов евреев, ставших жертвами нацистской Германии во время Второй мировой войны.
В этот же день в 1945 году освободили узников крупнейшего концлагеря смерти Освенцим. По разным оценкам, в нем погибли от 1,5 до 4 млн человек.