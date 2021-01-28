Испания будет оказывать поддержку Украине в вопросе получения вакцины против коронавируса.

В этом заверил испанский премьер-министр Педро Санчес в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 января.

Власти Испании будут способствовать продвижению в этом направлении на уровне двухсторонних отношений.

Кроме того, страна будет поднимать вопрос поставок вакцин в Украину и на уровне Европейского Союза.

Вакцинация в Украине

28 января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4613, который упрощает процесс регистрации лекарственных средств.

За него проголосовали 318 народных депутатов. Эти изменения помогут ускорить вакцинацию против коронавируса в стране.

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