Испания будет оказывать поддержку Украине в вопросе получения вакцины против коронавируса.
В этом заверил испанский премьер-министр Педро Санчес в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 января.
Власти Испании будут способствовать продвижению в этом направлении на уровне двухсторонних отношений.
Кроме того, страна будет поднимать вопрос поставок вакцин в Украину и на уровне Европейского Союза.
Вакцинация в Украине
28 января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4613, который упрощает процесс регистрации лекарственных средств.
За него проголосовали 318 народных депутатов. Эти изменения помогут ускорить вакцинацию против коронавируса в стране.
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