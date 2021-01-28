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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

Первая доза за королем: в Марокко стартовала вакцинация против Covid-19

В Марокко 28 января стартовала вакцинация против Covid-19. Первую дозу вакцины получил король Мохаммад VI.

Король Марокко

Чтобы достичь коллективного иммунитета, в стране хотят бесплатно привить 33 млн граждан.

Марокко уже получило 2 млн доз вакцины AstraZeneca и 500 тыс. доз Sinopharm. В общем страна рассчитывает на 66 млн доз вакцины против Covid-19.

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Во время первого этапа вакцинации в Марокко будут прививать медиков старше 40 лет, а также работников служб безопасности и учителей старше 45 лет.

Вакцинация против коронавируса

По состоянию на 27 января в Германии вакцинировали против коронавируса более 1,6 млн человек, или 2% населения страны.

Поскольку вакцина двухкомпонентная, этих людей ждет еще второй этап иммунизации.

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