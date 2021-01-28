В Сингапуре задержали 16-летнего парня, который планировал массовое убийство. Подросток намеревался зарезать ножом мусульман в двух мечетях и параллельно снимать это на видео в прямом эфире.

Он вдохновился убийцей, который совершил теракты в двух мечетях в городе Крайстчерч (Новая Зеландия). Трагедия случилась почти два года назад — 15 марта 2019 года. Тогда в результате атаки погибли около 50 человек, не менее 50 попали в больницу. Сейчас террорист отбывает пожизненное заключение.

Подросток планировал убийства в день годовщины теракта. Министерство внутренних дел заявило, что “его мотивировала сильная антипатия к исламу и увлечение насилием”.

Теракт в США

В США террорист открыл огонь возле кафедрального собора. Мужчина с оружием стрелял из двух пистолетов, когда у здания собралось около 200 человек.

Полиции удалось задержать нападавшего, он умер в больнице.