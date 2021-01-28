PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Богданова |

Планировал убийство мусульман в мечетях: в Сингапуре задержали подростка

В Сингапуре задержали 16-летнего парня, который планировал массовое убийство. Подросток намеревался зарезать ножом мусульман в двух мечетях и параллельно снимать это на видео в прямом эфире.

Сінгапур, мечеть

Он вдохновился убийцей, который совершил теракты в двух мечетях в городе Крайстчерч (Новая Зеландия). Трагедия случилась почти два года назад — 15 марта 2019 года. Тогда в результате атаки погибли около 50 человек, не менее 50 попали в больницу. Сейчас террорист отбывает пожизненное заключение.

Подросток планировал убийства в день годовщины теракта. Министерство внутренних дел заявило, что “его мотивировала сильная антипатия к исламу и увлечение насилием”.

Читайте
Готовили теракты на Новый год - в Турции задержали 267 человек

Теракт в США

В США террорист открыл огонь возле кафедрального собора. Мужчина с оружием стрелял из двух пистолетов, когда у здания собралось около 200 человек.

Полиции удалось задержать нападавшего, он умер в больнице.

Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка