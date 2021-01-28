В США гражданина приговорили к девяти годам тюрьмы за угрозы 45-му президенту США Дональду Трампу.
53-летний американец в 2018 году с помощью телефона и электронной почты угрожал ряде должностных лиц — президенту США, представителям администрации аэропорта, работникам исправительных учреждений и религиозных учреждений, судьям и тому подобное.
Также мужчина сообщал о намерении подорвать некоторые объекты недвижимости в нескольких штатах.
В том же году его арестовали и держали под стражей. Накануне он признал свою вину по пяти пунктам, в том числе по угрозам физической расправой Трампу и предоставление недостоверной информации о минировании.
В 2015 году Гэри Джозеф Грейвелл, также известный как Роланд Прежан, был задержан на 70 месяцев за аналогичное преступление.
Перед завершением президентского срока Дональд Трамп помиловал 73 человек, а еще 70 смягчил наказание. Среди них американские рэперы, бывший помощник и другие должностные лица.
Кого именно помиловал Трамп, смотрите на Фактах ICTV.
Источник: Департамент юстиции США