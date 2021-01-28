В США гражданина приговорили к девяти годам тюрьмы за угрозы 45-му президенту США Дональду Трампу.

53-летний американец в 2018 году с помощью телефона и электронной почты угрожал ряде должностных лиц — президенту США, представителям администрации аэропорта, работникам исправительных учреждений и религиозных учреждений, судьям и тому подобное.

Также мужчина сообщал о намерении подорвать некоторые объекты недвижимости в нескольких штатах.

В том же году его арестовали и держали под стражей. Накануне он признал свою вину по пяти пунктам, в том числе по угрозам физической расправой Трампу и предоставление недостоверной информации о минировании.

В 2015 году Гэри Джозеф Грейвелл, также известный как Роланд Прежан, был задержан на 70 месяцев за аналогичное преступление.

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Перед завершением президентского срока Дональд Трамп помиловал 73 человек, а еще 70 смягчил наказание. Среди них американские рэперы, бывший помощник и другие должностные лица.

Кого именно помиловал Трамп, смотрите на Фактах ICTV.

Источник: Департамент юстиции США