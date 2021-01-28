Португалия продлила общегосударственный локдаун до 14 февраля. В стране ограничат пересечение границы воздушным, наземным или морским транспортом, закроют школы. Также будут работать дистанционно все учреждения, что имеют такую возможность.

Вину за критическое положение в стране взял на себя премьер-министр Португалии Антониу Кошта. Он убежден, что ситуация ухудшилась отчасти потому, что его правительство ослабило ограничительные меры на Рождество, когда в стране начал распространяться “британский” штамм коронавируса.

– Конечно, были ошибки. Я сообщал португальцам об угрозе, но, если мои предостережения не были услышаны, это моя вина, – сказал он.

Глава правительства предполагает, что благодаря карантину на следующей неделе сократится количество новых больных коронавирусом.

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28 января в 10-миллионной Португалии зафиксировали 16 432 случая заболевания и 303 смерти от Covid-19.

Сейчас в некоторых больницах страны заканчиваются кровати и уменьшаются запасы кислорода.

Германия направила в Португалию военных медицинских экспертов, чтобы выяснить, в какой помощи там сейчас нуждаются больше всего.

Продление карантина в Венгрии

28 января правительство Венгрии продлило карантин до 1 марта. Глава канцелярии премьер-министра Гергели Гуляс сообщил, что введенный в ноябре локдаун был эффективным.

Поэтому ослабление карантина без широкой вакцинации населения может спровоцировать новую волну коронавируса.