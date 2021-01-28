PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Республиканская партия неустанно теряет избирателей после штурма Капитолия — The Hill

Количество избирателей, зарегистрированных в Республиканской партии США, начало стремительно уменьшаться. С начала года их стало меньше на десятки тысяч.

верховний суд сша

Такая массовая волна “дезертирства” может создать проблемы для партии, которая приходит в себя после поражения на выборах.

Более 30 тыс. избирателей, зарегистрированных как члены Республиканской партии, изменили свою регистрацию избирателей в течение нескольких недель после того, как толпа сторонников Трампа напал на Капитолий.

Читайте
Сената США передали резолюцию об импичменте Трампа

Такое явление не редкость, но данные показывают, что в первые недели года гораздо больше республиканцев изменили регистрацию избирателей, чем демократов.

Многие избиратели меняют свою принадлежность к ключевым штатов, которые колеблются.

В США по меньшей мере 150 человек получили обвинения из-за штурма Капитолия 6 января.

Это произошло после того, как Палата представителей США передала в Сенат статью об импичменте бывшему президенту Дональду Трампу за подстрекательство к восстанию.

Источник: The Hill

Фото: Depositphotos

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка