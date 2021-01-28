Количество избирателей, зарегистрированных в Республиканской партии США, начало стремительно уменьшаться. С начала года их стало меньше на десятки тысяч.

Такая массовая волна “дезертирства” может создать проблемы для партии, которая приходит в себя после поражения на выборах.

Более 30 тыс. избирателей, зарегистрированных как члены Республиканской партии, изменили свою регистрацию избирателей в течение нескольких недель после того, как толпа сторонников Трампа напал на Капитолий.

Читайте Сената США передали резолюцию об импичменте Трампа

Такое явление не редкость, но данные показывают, что в первые недели года гораздо больше республиканцев изменили регистрацию избирателей, чем демократов.

Многие избиратели меняют свою принадлежность к ключевым штатов, которые колеблются.

В США по меньшей мере 150 человек получили обвинения из-за штурма Капитолия 6 января.

Это произошло после того, как Палата представителей США передала в Сенат статью об импичменте бывшему президенту Дональду Трампу за подстрекательство к восстанию.