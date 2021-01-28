Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заработал $1,8 млн от продажи сувенирной продукции с собственным фото в вязаных варежках, которое было сделано во время инаугурации 46-го президента США Джо Байдена.

Снимок, когда сенатор сидел на стуле на трибуне в варежках во время официальной церемонии инаугурации, стал вирусным мемом. В социальных сетях пользователи не прекращают креативить и выставлять мемы с хэштегом #BernieMemes и #BernieSanders.

Вырученные средства от продажи этой продукции Сандерс решил направить благотворительным организациям родного штата.

— Мы с Джейн (жена Сандерса, — Ред.) были поражены той креативностью, которую люди продемонстрировали за последнюю неделю. Мы рады, что можем использовать эту интернет-популярность для помощи жителям Вермонта. Но эти средства не могут заменить действия Конгресса. Я сделаю все возможное, чтобы люди, которые работают в Вермонте и во всей стране получили помощь, в которой нуждаются, — сказал Сандерс.

Кроме мемов в сети изображения Сандерса поместили на футболки, свитера и канцелярскую продукцию. Накануне сенатор разместил на своем сайте первую информацию о товарах, тираж которых разошелся за полчаса. Все товары были распроданы еще до начала этой недели.

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Вязаные варежки для Сандерса сделала учительница начальных классов из штата Вермонт Джен Эллис. Сенатор ценит этот подарок и часто их одевает.

20 января Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом США. Инаугурация президента США состоялась на ступенях Капитолия.