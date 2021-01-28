Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заработал $1,8 млн от продажи сувенирной продукции с собственным фото в вязаных варежках, которое было сделано во время инаугурации 46-го президента США Джо Байдена.
Снимок, когда сенатор сидел на стуле на трибуне в варежках во время официальной церемонии инаугурации, стал вирусным мемом. В социальных сетях пользователи не прекращают креативить и выставлять мемы с хэштегом #BernieMemes и #BernieSanders.
Вырученные средства от продажи этой продукции Сандерс решил направить благотворительным организациям родного штата.
— Мы с Джейн (жена Сандерса, — Ред.) были поражены той креативностью, которую люди продемонстрировали за последнюю неделю. Мы рады, что можем использовать эту интернет-популярность для помощи жителям Вермонта. Но эти средства не могут заменить действия Конгресса. Я сделаю все возможное, чтобы люди, которые работают в Вермонте и во всей стране получили помощь, в которой нуждаются, — сказал Сандерс.
Кроме мемов в сети изображения Сандерса поместили на футболки, свитера и канцелярскую продукцию. Накануне сенатор разместил на своем сайте первую информацию о товарах, тираж которых разошелся за полчаса. Все товары были распроданы еще до начала этой недели.
Вязаные варежки для Сандерса сделала учительница начальных классов из штата Вермонт Джен Эллис. Сенатор ценит этот подарок и часто их одевает.
20 января Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом США. Инаугурация президента США состоялась на ступенях Капитолия.