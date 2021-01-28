В Нидерландах случайно вакцинировали женщину, пришедшую сдать тест на коронавирус

В Роттердаме женщину, которая хотела сдать тест на коронавирус, случайно вакцинировали.

Странный инцидент произошел в столичном аэропорту Нидерландов Роттердам-Гаага.

Чтобы сэкономить время, работники аэропорта не стали проверять данные женщины, поэтому направили ее не на тестирование, а в очередь на вакцинацию от Covid-19.

— Ошибку заметили сразу после прививки. Врачи осмотрели пациентку, и никакие побочные эффекты не подтвердились, — говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что женщина также неправильно прочитала информацию в документах, и тестирование на коронавирус для нее не было обязательным.

Руководство аэропорта уже извинилось за досадный инцидент. В сообщении компании отметили, что в дальнейшем сотрудники будут обязаны подробнее проверять все данные и предоставлять более качественные услуги своим клиентам.

А вот женщина вскоре получит вторую прививку от коронавируса.

Вакцинацию препаратом Pfizer/BioNTech официальный Роттердам начал 6 января.

Таким образом Нидерланды стали последней страной в ЕС, начавшей бороться с коронавирусом с помощью прививок.

В аэропорту Нидерландов задержали туристов

На днях в аэропорту Амстердама задержали задержали туристов с фальшивыми тестами на коронавирус.

По данным пограничников, все они планировали полет в Марокко, однако национальность туристов не уточнили.

Среди задержанных — двое мужчин и семь женщин от 30 до 75 лет.

Источник: NOS