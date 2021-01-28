В Российской Федерации задержали брата оппозиционера и политика Алексея Навального Олега. Об этом сообщил глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Он отметил, что Олега забрали во временный изолятор и теперь он также является подозреваемым по делу. По документам его подозревают в нарушении санитарных норм.

Это просто издевательство. Статья до двух лет лишения свободы, не должно быть ареста. Какое задержание pic.twitter.com/GWeiqDRfOQ — Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021

Также Жданов сообщил о задержании помощника оппозиционера Ильи Пахомова. Силовики схватили его возле дома Навального.

— Он задержан по административной статье 19.3 за встречу Навального во Внуково.

Кроме того, на двое суток была задержана общественная и политическая деятельница, а также продюсер канала Навального в Youtube Любовь Соболь. Причина — нарушение санитарно-эпидемиологического режима.

27 января силовики провели обыски в домах близких лиц Навального — они пришли в квартиру брата Олега на основе нарушения санитарных норм.

Кроме того, они ломились в двери к временному месту жительства жены Навального Юлии. Где еще проходили обыски, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Любовь Соболь