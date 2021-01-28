PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Росія
Людмила Богданова |

В России задержали брата Навального и соратницу Любовь Соболь

В Российской Федерации задержали брата оппозиционера и политика Алексея Навального Олега. Об этом сообщил глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Любов Соболь

Он отметил, что Олега забрали во временный изолятор и теперь он также является подозреваемым по делу. По документам его подозревают в нарушении санитарных норм.

Также Жданов сообщил о задержании помощника оппозиционера Ильи Пахомова. Силовики схватили его возле дома Навального.

— Он задержан по административной статье 19.3 за встречу Навального во Внуково.

Кроме того, на двое суток была задержана общественная и политическая деятельница, а также продюсер канала Навального в Youtube Любовь Соболь. Причина — нарушение санитарно-эпидемиологического режима.

Читайте
Сотрудники ФСБ, отравившие Навального, причастны к трем убийствам - Bellingcat

27 января силовики провели обыски в домах близких лиц Навального — они пришли в квартиру брата Олега на основе нарушения санитарных норм.

Кроме того, они ломились в двери к временному месту жительства жены Навального Юлии. Где еще проходили обыски, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Любовь Соболь

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх