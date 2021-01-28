В США предупреждают об угрозе терроризма и экстремизма после поражения Трампа

Министерство национальной безопасности США выпустило национальный бюллетень по вопросам терроризма, который предупреждает о потенциальном насилии со стороны людей, мотивированных антиправительственными настроениями после победы Джо Байдена и поражения Дональда Трампа.

В бюллетене отмечается, что беспорядки, устроенные сторонниками Дональда Трампа 6 января в Капитолии, могут воодушевить экстремистов и создать основу для новых атак.

В министерстве указали на повышенный уровень угрозы, которая, по их мнению, будет сохраняться неделями по всей территории США.

Подобными бюллетенями Министерство нацбезопасности США часто предупреждает правоохранительные органы о возможном насилии, связанном с определенным событием или датой, например праздником 4 июля (День независимости США — Ред.). Но этот бюллетень выдан через национальную систему по вопросам консультирования терроризма.

Формулировка документа также предусматривает, что чиновники национальной безопасности видят связь между несколькими случаями насилия за последний год, которые были мотивированы антиправительственными настроениями. В бюллетене также выделяют акты насилия на расовой почве, такие как стрельба в Эль-Пасо (штат Техас) в 2019 году, а также угрозу со стороны экстремистов, которых контролируют иностранные террористические организации.

— Информация свидетельствует о том, что некоторые идеологически мотивированные экстремисты, выступающие против смены президента и осуществления им правительственных полномочий, и другие факторы, вызванные фейковой информацией, могут продолжать мотивировать население к совершению насилия, — говорится в бюллетене.

Также в документе отметили беспорядки, связанные с анархистскими группами, например разгром штаба Демократической партии США в Портленде, штат Орегон 22 января.

— Штурм Капитолия в начале января пролил свет на угрозу, которая уже давно назревает в нашей стране. Я рад, что Министерство нацбезопасности полностью осознает угрозу, которую представляют насильственные и экстремистские движения, — заявил конгрессмен и председатель комитета национальной безопасности Бенни Томпсон.

Штурм Капитолия

6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов в США сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Голосование пришлось прервать. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.

Из-за штурма Капитолия не менее 150 человек получили обвинения. Их обвиняют в незаконном проникновении в здание с ограниченным доступом и хулиганстве. Также есть те, кого обвиняют в сговоре и нападении на правоохранителей.