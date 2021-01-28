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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

В мире зафиксировали более 100 млн случаев коронавируса — ВОЗ

По состоянию на вечер 28 января коронавирус в мире обнаружили уже у 100,4 млн человек. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 562 тыс.

В мире зафиксировали более 100 млн случаев коронавируса — ВОЗ

С начала пандемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли уже 2 166 440 пациентов.

Побороли коронавирус уже 73 млн человек в мире.

Страны с наибольшим количеством больных:

  • США — 25 198 841;
  • Индия — 10 701 193;
  • Бразилия — 8 933 356;
  • Россия — 3 793 810;
  • Великобритания — 3 715 098.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Коронавирус в Китае

Китай, где была обнаружена первая вспышка коронавируса в мире, по состоянию на вечер 28 января находится на 83 строчке в мировом рейтинге распространения Covid-19.

Всего в КНР было обнаружено 89 326 случаев, за прошедшие сутки — 54. Полностью побороли коронавирус 82 870 граждан, летальных случаев — 4 636.

Сейчас в Китае находится миссия ВОЗ, которая планирует расследовать природу происхождения коронавируса.

Несколько дней назад семьи умерших от Covid-19 заявили, что настроены на встречу с экспертами ВОЗ, чтобы рассказать о фактах сокрытия масштабов коронавируса.

Источник: ВОЗ

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