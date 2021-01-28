В аэропорту Рима собаки будут выявлять Covid-19 по запаху

В итальянском международном аэропорту имени Леонардо да Винчи (Фьюмичино), который находится неподалеку от Рима, компания Italpol показала, как служебные собаки могут выявлять пассажиров, которые заразились коронавирусом.

Компания провела демонстрацию работы собак в зоне прилетов в Терминала 3 аэропорта. В дальнейшем планируется использовать этих животных для работы с реальными пассажирами.

В Italpol рассказали, что чтобы научить собаку выявлять Covid-19 по запаху, идет от шести до восьми недель.

Одним из плюсов такого метода заключается в том, что собака может быстро определить потенциального больного, даже если у него нет никаких симптомов.

Обучение итальянскими кинологами собак происходит в игровой форме. Если собака успешно обнаруживает коронавирус по запаху, то ему дают поиграть с мячиком.

Идею использовать собак для определения коронавируса ранее реализовывали во Франции и Финляндии.

Дрессировка собак заключается в том, что у человека с Covid-19 — особый запах, какой собаки с хорошим нюхом способны уловить. Задача кинолога — добиться того, чтобы животное реагировало именно на него и четко предупреждало об обнаружении потенциального больного.

Ученые доказали, что собаки чувствуют Covid-19

Чтобы научить собак запоминать новый запах понадобилось несколько недель. Об этом говорится в результатах научного исследования Хельсинкского университета.

За это время собаки определяли мочу людей, инфицированных Covid-19, почти идентично стандартных ПЦР-тестов.

Источник: Il Sole 24 Ore