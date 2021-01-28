Жителям Китая будут платить за Новый год дома

Власти Китая выделят каждому гражданину по $155 за празднование Нового года дома.

Правительство Китая будет платить мигрантам, которые остаются дома и избегают поездок на Новый год. Такие меры приняли для того, чтобы снизить распространение Covid-19.

В городе Чанша будут выдавать электронные книги и бесплатные маски, а также будут раздавать мобильный интернет.

Считается, что на китайский Новый год вся семья должна собраться за одним столом. По этой причине перед праздником начинаются массовые перемещения китайцев по стране и всему миру.

Людям, которые все же планируют путешествовать, нужно предоставить отрицательный результат теста на коронавирус и пройти 14-дневную самоизоляцию.

В Китае берут анальные мазки на определение Covid-19

В Китае врачи начали проводить тест на коронавирус с помощью анальных мазков. Этот способ может повысить уровень выявления инфицированных человек, поскольку следы вируса задерживаются в этой зоне дольше, чем в дыхательных путях.

Специальный тампон нужно вставить примерно на 2-3 см в прямую кишку и несколько раз повернуть для того, чтобы собрать нужные образцы. Процедура занимает около 10 секунд.

Источник: Vice