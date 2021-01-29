Великобритания приостановила самый загруженный авиарейс в мире

Великобритания решила запретить самый загруженный в мире международный воздушный рейс Дубай — Лондон.
Также страна прекратила авиамаршрут с Руандой и Бурундией.
Правительство Великобритании закрыло воздушные маршруты по причине опасения распространения нового штамма коронавируса, который пришел из Южно-Африканской Республики.
Министр по вопросам транспорта Грант Шаппс заявил, что людям, которые находились в этих странах или проезжали транзитом через них, будет запрещен въезд.
Передвигаться внутри страны смогут только граждане Великобритании, Ирландии и граждане третьих стран, которые имеют право на жительство. Однако они должны самоизолироваться на 10 дней дома.
Те, кто уже забронировал билеты на авиамаршрут в ОАЭ или в Великобританию, смогут путешествовать после перезапуска авиарейсов.
Недавно в Британии зафиксировали самый высокий уровень смертности от коронавируса на душу населения в мире.
С 11 по 17 января в Соединенном Королевстве ежедневно от Covid-19 умирали 935 человек, что в эквиваленте составляет 16,5 человек на миллион.
Джерело: The Week