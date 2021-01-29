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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

Два часа откачивали воду: в Вене затопило железнодорожную станцию

В Вене 29 января затопило подземный переход железнодорожной станции. Из-за чрезвычайной ситуации люди не смогли попасть к поездам.

Потоп_Відень

– Путь к платформам был отрезан. Люди ждали приезда пожарной бригады, чтобы откачали воду, – рассказал очевидец события.

Пресс-секретарь венской пожарной охраны Лукас Шауер сообщил, что затопление произошло из-за наводнения. Результаты непогоды ликвидировали восемь аварийных служб. Воду из перехода откачивали насосами в течение двух часов.

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  • Потоп_Відень
  • Потоп_Відень
  • Потоп_Відень
  • Потоп_Відень
Два часа откачивали воду: в Вене затопило железнодорожную станцию / 3 фотографии

ТРЦ Ocean Plaza затопило кипятком

В прошлом году в январе ТРЦ Ocean Plaza затопило кипятком. Из-за прорыва теплосети под воду ушел пол торгового центра.

На прилегающих от здания ТРЦ улицах стояли столбы пара. Также из-за аварии провалился асфальт. Пострадавших с места происшествия забирали кареты скорой помощи.

Источник: Heute

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