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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Казахстан готовится выпустить собственную вакцину против коронавируса

В Казахстане разработали и готовятся выпустить первую партию собственной вакцины против коронавируса — QazCovid-in.

вакцина від коронавірусу

Вещество сейчас проходит третью стадию клинических испытаний, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана Аскара Мамина.

По предварительной информации, вакцина показала эффективность 96%.

Выпуск опытной партии вещества проведут на базе Института проблем биологической безопасности, а опытно-промышленной — на производственной площадке НПП Антиген.

В ближайшее время в стране завершат закупку оборудования для хранения вакцины.

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Кроме того, завершается процесс подготовки пунктов для прививки.

Вакцина против коронавируса

В ВООЗ озвучили рекомендации по применению вакцины против коронавируса компании Moderna.

Веществом могут вакцинировать почти все группы населения, не рекомендуется оно детям и беременным женщинам.

Подробнее о вакцине против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің ресми ақпараттық ресурсы

Фото: Depositphotos

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