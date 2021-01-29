В Казахстане разработали и готовятся выпустить первую партию собственной вакцины против коронавируса — QazCovid-in.
Вещество сейчас проходит третью стадию клинических испытаний, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана Аскара Мамина.
По предварительной информации, вакцина показала эффективность 96%.
Выпуск опытной партии вещества проведут на базе Института проблем биологической безопасности, а опытно-промышленной — на производственной площадке НПП Антиген.
В ближайшее время в стране завершат закупку оборудования для хранения вакцины.
Кроме того, завершается процесс подготовки пунктов для прививки.
Вакцина против коронавируса
В ВООЗ озвучили рекомендации по применению вакцины против коронавируса компании Moderna.
Веществом могут вакцинировать почти все группы населения, не рекомендуется оно детям и беременным женщинам.
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Источник: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің ресми ақпараттық ресурсы