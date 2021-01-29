По статистике коронавируса в Украине за последние сутки обнаружили 5 181 новый случай инфицирования. Всего за все время пандемий заболело 1 211 593 украинца.

За минувшие сутки выписаны 11 310 человек, а умерло — 128. В больницы госпитализировали 1 916 граждан Украины.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали на Львовщине — 440, в Киеве — 361, Ивано-Франковщине — 356, Киевщине — 326 и Винниччине — 238.

Вакцинация в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что на первом этапе вакцинации против Covid-19 в Украине вакцинируют почти 367,5 тыс. человек, а прививки начнутся в феврале.

Начнут кампанию по вакцинации людей с критическим риском инфицирования и развития коронавирусной болезни и тех, кто выполняет важные функции по борьбе с коронавирусом.

Степанов также добавил, что для вакцинации в Украине будут применяться только те вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что вакцинация против коронавируса в Украине может начаться 15 февраля. Однако окончательную дату пока не утвердили.

По его словам, договоренности о поставках вакцины уже есть, а помешать старту вакцинации в Украине могут только непредвиденные обстоятельства. Если, например, партия попадет в ДТП или самолет не вылетит за непогоды.

Кроме того, 29 января, Верховная Рада Украины приняла законопроект №4613, который позволяет ускорить вакцинацию от коронавируса в Украине.

Согласно этому закону, в Украине в экстренных случаях государственная регистрация лекарственных средств может проходить по новой, ускоренной процедуре, однако при определенных условиях.

Коронавирус в мире

В Бразилии обнаружили у двух граждан одновременное инфицирование двумя штаммами коронавируса. 30-летние пациенты заразились вариантом коронавируса Р.2, идентифицированным в Рио, и одновременно дали положительный результат на второй вариант Covid-19.

По данным исследователей, речь идет о последовательном заражения двумя различными штаммами SARS-CoV-2 с небольшим временным интервалом.

В Казахстане заявили о разработке собственной вакцины против коронавируса. Премьер-министр Казахстана Аскара Мамина сообщил, что препарат пока проходит третью стадию клинических испытаний.

По предварительной информации, вакцина показала эффективность 96%.

Выпуск партии вещества проведут на базе Института проблем биологической безопасности, а опытно-промышленной — на производственной площадке НПП Антиген.

Европейское агентство лекарственных средств опровергла смертность после прививки американо-немецкой вакциной Pfizer и BioNTech.

Европейский регулятор сообщил, что рассматривал случаи смертности среди людей, которым делали прививки. Эксперты пришли к выводу, что данные не имеют связи с вакцинацией.

У пациентов не было побочных эффектов, которые вызвал препарат Pfizer и BioNTech.