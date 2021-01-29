Парламент Португалии принял закон об эвтаназии

Португальский парламент поддержал проект закона, согласно которому неизлечимо больные пациенты получат право на эвтаназию.

Проводить процедуру будет разрешено исключительно специалистам в области медицины, как частных, так и государственных учреждений здравоохранения.

Согласно закону, об эвтаназии может попросить пациент с неизлечимыми и болезненными болезнями, “в ситуации высокой степени страданий”.

Эвтаназия в Португалии будет проводиться исключительно для совершеннолетних граждан.

В парламенте за законопроект проголосовали 136 депутатов, против — 78. Закон начнет действовать после утверждения президентом.

Таким образом, Португалия может стать седьмой страной в мире, где разрешена эвтаназия.

Что такое эвтаназия

Эвтаназия — практика прекращения жизни человека, которого невозможно вылечить от того или иного тяжелого и болезненного заболевания.

Большинство государств мира, включая Украину, признает эвтаназию умышленным убийством.

Сейчас эвтаназию официально разрешили в Канаде, Швейцарии, Германии, Нидерландах, Люксембурге, Бельгии и Колумбии.

Частично эвтаназия действует в некоторых штатах США и части Австралии.

С медицинской точки зрения, эвтаназия бывает принудительной, недобровольной и добровольной.

По способам достижения смерти пациента, эвтаназию разделяют на активную и пассивную.

Источник: Diario de Noticias