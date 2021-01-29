Парламент Португалии принял закон об эвтаназии

Португальский парламент поддержал проект закона, согласно которому неизлечимо больные пациенты получат право на эвтаназию.
Проводить процедуру будет разрешено исключительно специалистам в области медицины, как частных, так и государственных учреждений здравоохранения.
Согласно закону, об эвтаназии может попросить пациент с неизлечимыми и болезненными болезнями, “в ситуации высокой степени страданий”.
Эвтаназия в Португалии будет проводиться исключительно для совершеннолетних граждан.
В парламенте за законопроект проголосовали 136 депутатов, против — 78. Закон начнет действовать после утверждения президентом.
Таким образом, Португалия может стать седьмой страной в мире, где разрешена эвтаназия.
Что такое эвтаназия
Эвтаназия — практика прекращения жизни человека, которого невозможно вылечить от того или иного тяжелого и болезненного заболевания.
Большинство государств мира, включая Украину, признает эвтаназию умышленным убийством.
Сейчас эвтаназию официально разрешили в Канаде, Швейцарии, Германии, Нидерландах, Люксембурге, Бельгии и Колумбии.
Частично эвтаназия действует в некоторых штатах США и части Австралии.
С медицинской точки зрения, эвтаназия бывает принудительной, недобровольной и добровольной.
По способам достижения смерти пациента, эвтаназию разделяют на активную и пассивную.
Источник: Diario de Noticias