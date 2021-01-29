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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Парламент Португалии принял закон об эвтаназии

Португальский парламент поддержал проект закона, согласно которому неизлечимо больные пациенты получат право на эвтаназию.

Парламент Португалии принял закон об эвтаназии

Проводить процедуру будет разрешено исключительно специалистам в области медицины, как частных, так и государственных учреждений здравоохранения.

Согласно закону, об эвтаназии может попросить пациент с неизлечимыми и болезненными болезнями, “в ситуации высокой степени страданий”.

Эвтаназия в Португалии будет проводиться исключительно для совершеннолетних граждан.

В парламенте за законопроект проголосовали 136 депутатов, против — 78. Закон начнет действовать после утверждения президентом.

Таким образом, Португалия может стать седьмой страной в мире, где разрешена эвтаназия.

Что такое эвтаназия

Эвтаназия — практика прекращения жизни человека, которого невозможно вылечить от того или иного тяжелого и болезненного заболевания.

Большинство государств мира, включая Украину, признает эвтаназию умышленным убийством.

Сейчас эвтаназию официально разрешили в Канаде, Швейцарии, Германии, Нидерландах, Люксембурге, Бельгии и Колумбии.

Частично эвтаназия действует в некоторых штатах США и части Австралии.

С медицинской точки зрения, эвтаназия бывает принудительной, недобровольной и добровольной.

По способам достижения смерти пациента, эвтаназию разделяют на активную и пассивную.

Источник: Diario de Noticias

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