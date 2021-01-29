В Европе опровергли смертность после прививки американо-немецкой вакциной Pfizer и BioNTech. Об этом заявило Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА).

Европейский регулятор сообщил, что рассматривал случаи смертности среди людей, которым делали прививки. Эксперты пришли к выводу, что данные не имеют связи с вакцинацией.

У пациентов не было побочных эффектов, которые вызвал препарат Pfizer и BioNTech.

— Преимущества вакцинации в предотвращении Covid-19 продолжают преобладать любые риски, и нет рекомендуемых изменений по использованию препарата, — заявил EMA.

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На сегодня регулятор ЕС одобрил две вакцины от коронавируса — Moderna (США) и Pfizer/BioNTech (США и Германия). Вещество Pfizer утвердили в Европе 21 декабря. Его эффективность составляет 95%.