PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Богданова |

Регулятор ЕС опроверг связь между смертью и вакциной Pfizer

В Европе опровергли смертность после прививки американо-немецкой вакциной Pfizer и BioNTech. Об этом заявило Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА).

вакцина Pfizer

Европейский регулятор сообщил, что рассматривал случаи смертности среди людей, которым делали прививки. Эксперты пришли к выводу, что данные не имеют связи с вакцинацией.

У пациентов не было побочных эффектов, которые вызвал препарат Pfizer и BioNTech.

— Преимущества вакцинации в предотвращении Covid-19 продолжают преобладать любые риски, и нет рекомендуемых изменений по использованию препарата, — заявил EMA.

Читайте
Вакцина Novavax показала эффективность против британского штамма коронавируса

На сегодня регулятор ЕС одобрил две вакцины от коронавируса — Moderna (США) и Pfizer/BioNTech (США и Германия). Вещество Pfizer утвердили в Европе 21 декабря. Его эффективность составляет 95%.

Источник: The Guardian

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка