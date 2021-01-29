В Бразилии пациенты заразились одновременно двумя штаммами коронавируса

В Бразилии у двух жителей штата Риу-Гранди-ду-Сул обнаружили случаи одновременного инфицирования сразу двумя штаммами коронавируса.

30-летние пациенты заразились вариантом коронавируса Р.2, идентифицированным в Рио, и одновременно дали положительный результат на второй вариант Covid-19.

По обнародованным данным, они имели незначительные симптомы. Первый больной имел только кашель, второй — кашель, боль в горле и головную боль.

По словам вирусолога Университета Фивале Фернандо Спилки, пока трудно спрогнозировать, насколько опасным может оказаться течение болезни у пациентов из групп риска. Все коронавирусные инфекции могут генерировать комбинации и новые варианты быстрее, чем можно спрогнозировать.

По данным исследователей, речь идет о последовательном заражения двумя различными штаммами SARS-CoV-2 с небольшим временным интервалом.

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Новые варианты создают риск большей трансмисивности и устойчивости к имеющимся вакцинам.

Всего ученым удалось обнаружить в Риу-Гранди-ду-Сул пять разновидностей коронавируса, среди которых штаммы с мутацией в S-белке, которые являются заразнее, чем исходный вирус, впервые обнаруженный в Ухане.

Вакцина от коронавируса

Американская компания Novavax завершила третий финальный этап испытаний вакцины от коронавируса. Препарат показал эффективность 89,3%. Исследование проходило в Великобритании, в нем приняли участие более 15 тыс. человек в возрасте 18-84 года.

Действие препарата также исследовали на новых штаммах коронавируса. Эффективность Novavax в борьбе с основным штаммом — 95,6%, с британским — 85,6%.