Немецкие ученые рекомендуют использовать вакцину против коронавируса от компании AstraZeneca только для иммунизации людей в возрасте от 18 до 64 лет. При этом вещество не стоит вводить пожилым.

Такое заявление сделали в постоянной комиссии по вакцинации Института Роберта Коха.

По их мнению, пока недостаточно информации по поводу эффективности вакцины для людей старше 65 лет.

При этом среди пациентов, которых рекомендуют прививать веществом, также нет детей до 18 лет.

Вакцина против коронавируса

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) также заявляли о том, что вакцину компании AstraZeneca могут запретить использовать для иммунизации пожилых людей.

В организации также ссылались на отсутствие информации об эффективности вещества для этой категории граждан.

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Источник: Die Welt